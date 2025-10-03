Stazionarie le condizioni di Antonia Ocone | E’ intubata e sedata sempre grave

Tempo di lettura: < 1 minuto “ Sono stazionarie nella loro gravità le condizioni cliniche di Antonia Ocone”. E’ quanto riferisce il bollettino medico dell’ ospedale Neuromed di Pozzilli dove è ricoverata la ragazza diciassettenne, aggredita dal padre Salvatore che ha ucciso la moglie e il figlio. “La paziente – si legge nel bollettino – è sedata, intubata, con ventilazione meccanica controllata. La pressione arteriosa è in miglioramento graduale. Diuresi presente, stimolata farmacologicamente, valida. Sospeso sistema di raffreddamento esterno, al momento apiretica. Oggi è stata ripetuta la tac cerebrale di controllo, stabile rispetto a ieri, e una successiva consulenza neurochirurgica, al momento non ulteriori indicazioni chirurgiche. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

