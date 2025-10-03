Star Wars conferma | Luke Skywalker potrebbe ancora cadere nel Lato Oscuro ma i fan non sono contenti

Nel panorama sempre più articolato del canone Disney, i fumetti Marvel stanno tracciando percorsi narrativi che nessuno avrebbe immaginato possibili fino a qualche anno fa. L’ultimo numero della serie principale, Star Wars 6, getta un’ombra inquietante sul destino di Luke Skywalker nel periodo immediatamente successivo a Il ritorno dello Jedi. Quella che dovrebbe essere l’epoca del trionfo per il giovane Jedi si rivela invece un campo minato di dubbi esistenziali e tentazioni oscure. Il fumetto, scritto da Alex Segura con le illustrazioni di Phil Noto, dedica un momento cruciale alla psicologia del protagonista. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Star Wars conferma: Luke Skywalker potrebbe ancora cadere nel Lato Oscuro (ma i fan non sono contenti)

In questa notizia si parla di: star - wars

