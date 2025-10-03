Stankovic Inter prima convocazione con la Serbia | il traguardo

Stankovic Inter, le ultime sul futuro del centrocampista serbo dopo il trasferimento al Club Brugge. Tutti i dettagli in merito. C’è anche un po’ di Inter nella lista dei convocati della Serbia diramata dal commissario tecnico Dragan Stojkovic per le sfide di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Albania (11 ottobre) e Andorra (14 ottobre). Tra i nomi spicca infatti la prima chiamata assoluta per Aleksandar Stankovic, centrocampista classe 2005 cresciuto nel settore giovanile nerazzurro e passato in estate al Club Brugge. Un traguardo importante per il giovane figlio d’arte, che fino a pochi mesi fa vestiva ancora la maglia dell’Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Stankovic Inter, prima convocazione con la Serbia: il traguardo

In questa notizia si parla di: stankovic - inter

