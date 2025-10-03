Stangata sui generi alimentari in Liguria il costo del caffè cresce ancora | Grafico
A Genova e in Liguria l’inflazione picchia più che nel resto d’Italia: “Fenomeno da capire”. Solo per cibo e bevande una famiglia di 4 persone dovrà spendere 347 euro in più l’anno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
In questa notizia si parla di: stangata - generi
"Sorpreso a vendere alcolici oltre l'orario consentito": stangata per il titolare di un generi alimentari
Liratv. . Covid, multe dimenticate: scatta la stangata sui morosi Il servizio andato in onda nel TG delle 13:55 è ora disponibile. Guarda il video completo #euro #multe #comune #riscossione #coattiva #aprile #giugno #2020 #ignorati #oltre #milione #mezzo # - facebook.com Vai su Facebook
Stangata sui generi alimentari, il costo del caffè cresce ancora - A Genova e in Liguria l’inflazione picchia più che nel resto d’Italia: “Fenomeno da capire”. Come scrive ilsecoloxix.it
Assoutenti, è stangata alimentari da 6,4 miliardi di euro - "Gli italiani devono affrontare una stangata alimentare che, a parità di consumi, vale 6,4 miliardi di euro annui in termini di maggiore spesa per l'acquisto di cibi e bevande". Da ansa.it