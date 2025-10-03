Stangata sui generi alimentari in Liguria il costo del caffè cresce ancora | Grafico

Ilsecoloxix.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Genova e in Liguria l’inflazione picchia più che nel resto d’Italia: “Fenomeno da capire”. Solo per cibo e bevande una famiglia di 4 persone dovrà spendere 347 euro in più l’anno. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

stangata sui generi alimentari in liguria il costo del caff232 cresce ancora grafico

© Ilsecoloxix.it - Stangata sui generi alimentari in Liguria, il costo del caffè cresce ancora | Grafico

In questa notizia si parla di: stangata - generi

"Sorpreso a vendere alcolici oltre l'orario consentito": stangata per il titolare di un generi alimentari

stangata generi alimentari liguriaStangata sui generi alimentari, il costo del caffè cresce ancora - A Genova e in Liguria l’inflazione picchia più che nel resto d’Italia: “Fenomeno da capire”. Come scrive ilsecoloxix.it

Assoutenti, è stangata alimentari da 6,4 miliardi di euro - "Gli italiani devono affrontare una stangata alimentare che, a parità di consumi, vale 6,4 miliardi di euro annui in termini di maggiore spesa per l'acquisto di cibi e bevande". Da ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stangata Generi Alimentari Liguria