Stalking la Rai silura Varriale Licenziato per giusta causa
Prima l'allontanamento dal video, ora il licenziamento. Dopo i due procedimenti penali in cui è stato coinvolto, il giornalista sportivo Enrico Varriale è stato cacciato dalla Rai per «giusta causa». Lo scorso giugno l'ex vicedirettore dello sport è stato condannato in primo grado per stalking e lesioni alla ex compagna ed è sotto accusa per una vicenda analoga nei confronti di un'altra donna. Anche in questo caso i reati contestati sono quelli di stalking e lesioni. La notizia è stata data al cdr ieri mattina con una comunicazione firmata dal direttore Paolo Petrecca arrivata via e-mail, poi è stata informata tutta la redazione dove Varriale ha lavorato tanti anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
