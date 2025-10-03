Il punto di domanda sulla nuova casa del club azzurro è un tema centrale da mesi, con costanti sviluppi e novità riguardo i colloqui tra le parti coinvolte. Il Napoli è da tempo alla ricerca di novità per quanto riguarda il tema stadio: il club di Aurelio de Laurentiis considera come prioritario questo obiettivo. Ci sono innumerevoli opzioni in considerazione: dai dialoghi con il Comune di Napoli per nuovi accordi in partnership, passando per ipotesi più indipendenti che prevedono la messa in proprio da parte della società e la privatizzazione della struttura. Napoli-Sporting non solo in campo: occasione di confronto con Manfredi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Stadio Napoli, incontro a sorpresa tra ADL e il sindaco: le importantissime novità