Stadio Napoli incontro a sorpresa tra ADL e il sindaco | le importantissime novità
Il punto di domanda sulla nuova casa del club azzurro è un tema centrale da mesi, con costanti sviluppi e novità riguardo i colloqui tra le parti coinvolte. Il Napoli è da tempo alla ricerca di novità per quanto riguarda il tema stadio: il club di Aurelio de Laurentiis considera come prioritario questo obiettivo. Ci sono innumerevoli opzioni in considerazione: dai dialoghi con il Comune di Napoli per nuovi accordi in partnership, passando per ipotesi più indipendenti che prevedono la messa in proprio da parte della società e la privatizzazione della struttura. Napoli-Sporting non solo in campo: occasione di confronto con Manfredi. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
In questa notizia si parla di: stadio - napoli
Stadio Maradona, le ultime sulla casa del Napoli: c’è una novità importante
Il calcio sta diventando sempre più globale. La questione dello stadio a Napoli dev’essere risolta
Napoli, Bianchini è il nuovo direttore generale dell'area business: la nomina riguarda anche lo stadio
CalcioNapoli1926.it. . Napoli Sporting Lisbona, in diretta dallo stadio Diego Armando Maradona ? - facebook.com Vai su Facebook
L'arrivo del pullman del #Napoli allo stadio Maradona @zullotwit #napolisporting #ucl - X Vai su X
Il Napoli annuncia di voler costruire un proprio stadio: il comunicato - Nella giornata di oggi, 26 luglio, è andato in scena un incontro tra il club azzurro, la UEFA, la FIGC e il Comune Il Napoli punta a costruire un nuovo stadio. Lo riporta gianlucadimarzio.com
Brutta sorpresa dopo Napoli-Pisa per 104 tifosi all’uscita dallo stadio Maradona - Pisa, gli agenti della Polizia locale hanno effettuato attività di controllo nelle aree circostanti lo stadio Maradona. Scrive internapoli.it