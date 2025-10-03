Ci ha messo poco mister Roy per riprendere in mano lo Stade Brestois, che quest’oggi nel derby bretone contro il Nantes cerca la sua terza vittoria consecutiva. Il colpaccio di Angers ha fatto rivedere la squadra cinica ammirata nelle passate stagioni, e riporta la squadra del Ty-Zefs fuori dalla zona retrocessione. Primo tempo che ha chiuso la pratica, e dopo di fatto . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Stade Brestois-Nantes (sabato 04 ottobre 2025 ore 19:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati