Stabat Mater tra melodia e coreografia

Pisatoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incontro poetico tra musica sacra e danza contemporanea prende vita mercoledì 8 ottobre al Museo della Certosa monumentale di Calci con lo spettacolo ispirato allo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, capolavoro del Settecento sacro. Proposto dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: stabat - mater

Io sto dalla parte della madre di GioGiò, ora e per sempre. Lei é la mia Stabat Mater

Gran finale per l'Emilia Romagna festival, all'Abbazia San Mercuriale in concerto lo Stabat Mater di Pergolesi

Cocoricò, il debutto di Gaudagnino. Stabat Mater sotto la piramide

NICOLA PIOVANI/ Lo Stabat Mater con la voce di Gigi Proietti al Teatro dell’Opera - Pochi anni prima, nel 1999, Nicola Piovani aveva composto uno Stabat Mater contemporaneo, su libretto del compianto Vincenza Cerami: il pianto di due madri (una nell’opulento Occidente il cui figlio è ... Come scrive ilsussidiario.net

Filippo Arriva, uno Stabat Mater in siciliano per i migranti - Una madre che rifiuta la morte del figlio, dramma universale dello Stabat Mater che in dialetto siciliano antico attraversa il tempo per diventare metafora del dramma dei migranti. Riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Stabat Mater Melodia Coreografia