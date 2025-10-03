Stabat Mater tra melodia e coreografia
Un incontro poetico tra musica sacra e danza contemporanea prende vita mercoledì 8 ottobre al Museo della Certosa monumentale di Calci con lo spettacolo ispirato allo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi, capolavoro del Settecento sacro. Proposto dall’Orchestra da Camera Fiorentina diretta. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Io sto dalla parte della madre di GioGiò, ora e per sempre. Lei é la mia Stabat Mater
Gran finale per l'Emilia Romagna festival, all'Abbazia San Mercuriale in concerto lo Stabat Mater di Pergolesi
Cocoricò, il debutto di Gaudagnino. Stabat Mater sotto la piramide
Mercoledì 1 ottobre ore, 17, Sala dello Stabat Mater Incontro con L'evento fa parte della rassegna GUERRE E PACE a partire dalle lingue, letterature, culture del mondo.
Il Concerto "Stabat Mater" apre il Festival dello Spirito http://dlvr.it/TN5pw8 ? #FestivalDelloSpirito
NICOLA PIOVANI/ Lo Stabat Mater con la voce di Gigi Proietti al Teatro dell’Opera - Pochi anni prima, nel 1999, Nicola Piovani aveva composto uno Stabat Mater contemporaneo, su libretto del compianto Vincenza Cerami: il pianto di due madri (una nell’opulento Occidente il cui figlio è ... Come scrive ilsussidiario.net
Filippo Arriva, uno Stabat Mater in siciliano per i migranti - Una madre che rifiuta la morte del figlio, dramma universale dello Stabat Mater che in dialetto siciliano antico attraversa il tempo per diventare metafora del dramma dei migranti. Riporta ansa.it