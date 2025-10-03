Sta rischiando finisce male Grande Fratello occhi puntati sulla coppia che sta per nascere

La nuova edizione del Grande Fratello, partita lunedì 29 settembre, si sta già confermando una delle più discusse degli ultimi anni. Dopo appena pochi giorni dall’ingresso dei concorrenti, la Casa più spiata d’Italia ha cominciato a mostrare le prime dinamiche e, inevitabilmente, i primi legami che stanno catalizzando l’attenzione del pubblico e degli stessi inquilini. L’atmosfera, carica di aspettative e tensioni, ha subito messo alla prova i partecipanti, costretti a confrontarsi con le inevitabili differenze di carattere e con la convivenza forzata. >> Mamma mia, sono incinta”. L’annuncio del volto di Canale 5: gioia incontenibile col compagno. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: rischiando - finisce

DERBY NOSTRO! In casa contro il Rosà finisce 2-0 per il Nove! ? Gara equilibrata, giocata soprattutto a metà campo con poche occasioni, ma i nostri ragazzi si mostrano cinici e attenti, rischiando pochissimo e portando a casa tre punti fond Vai su Facebook

L’estate sta finendo ha 40 anni, ma quella di Johnson Righeira non finisce mai - “L'estate sta finendo e un anno se ne va / Sto diventando grande: lo sai che non mi va / In spiaggia di ombrelloni non ce ne sono più / è il solito rituale ma ora manchi tu”. Segnala wired.it