. Le parole del tecnico neroverde. Su il sipario del campionato Serie A Women Athora. Il Sassuolo di mister Alessandro Spugna apre il campionato allo stadio Ricci contro la Juventus Women di mister Massimiliano Canzi. Il tecnico delle neroverdi ha fatto il punto della situazione alla vigilia del match: « Inizia il campionato, abbiamo 22 opportunità per dimostrare il nostro valore e ogni partita rappresenta per noi la possibilità di alzare l’asticella. Siamo una squadra giovane che ha tanta voglia di crescere e tanta passione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Spugna: «La Juventus Women vince almeno un trofeo da 9 anni, ma il Sassuolo vuole dare fastidio»