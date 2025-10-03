Spotify 2025 | nuove funzioni innovative scopri come risparmiare il 70%
Spotify si conferma leader mondiale dello streaming musicale con oltre 600 milioni di utenti attivi. Nel 2025 l’azienda ha introdotto nuove funzioni per migliorare l’esperienza gratuita e Premium, rendendo l’app più personalizzata e sotto il pieno controllo degli utenti. Le novità di Spotify 2025 sono molteplici e puoi sfruttarle al meglio e, soprattutto, ti mostrerò come ottenere Spotify Premium con uno sconto esclusivo fino al 70%. Attiva Spotify Premium ChatGPT Plus: funzionalità, costo e come risparmiare rispetto alla versione free. Nuove funzioni di Spotify 2025. Aggiornamenti per l’esperienza Free. 🔗 Leggi su Pantareinews.com
In questa notizia si parla di: spotify - nuove
Spotify punta forte sugli audiolibri e annuncia le nuove offerte Audiobooks+
Spotify e YouTube Music reinventano la musica social con queste nuove funzioni smart
Spotify gratis con ascolto (quasi) libero, la svolta e le nuove funzionalità
Spotify amplia l'offerta pubblicitaria: più automazione, controllo e nuove partnership globali @SpotifyItaly @AmazonAds @Yahoo @megaphone - X Vai su X
Nel 2026 Daniel Ek lascerà la carica di amministratore delegato di Spotify, azienda che in quasi vent'anni ha rivoluzionato l'industria della musica (e non solo). Il co-fondatore ha spiegato di volersi concentrare sullo sviluppo di nuove startup innovative europe - facebook.com Vai su Facebook
Spotify amplia l'offerta pubblicitaria: più automazione, controllo e nuove partnership globali - Il player espande il suo Ad Exchange con nuove integrazioni (Amazon Ads, Yahoo DSP, ID5) e apre ai publisher di Megaphone. Riporta engage.it
Spotify rivoluziona lo shuffle: più varietà e meno ripetizioni - Spotify si prepara a lanciare una funzione attesa da anni, la possibilità di decidere come funzionerà lo shuffle. Come scrive tecnoandroid.it