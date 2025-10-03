Sporting Lisbona-Sporting Braga domenica 05 ottobre 2025 ore 20 | 15 | formazioni quote pronostici Leoni vittoriosi sui Guerrieri?
Domenica notte ci sarà il Clasico portoghese per eccellenza, la sfida tra Porto e Benfica ma prima c’è in programma un’altra partita molto bella e importante: Sporting Lisbona–Sporting Braga può rappresentare un’ottima occasione per i biancoverdi per trarre vantaggio dal risultato del big match. Se si fermasse il Porto, infatti, i Leoni potrebbero accorciare sulla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
YOUTH LEAGUE NAPOLI - SPORTING LISBONA 1-1 Ecco il gol del pari, Esposito dalla destra si accentra e serve Caucci, il difensore calcia a rete battendo il portiere lusitano e siglando il primo gol in maglia azzurra. - facebook.com Vai su Facebook
Champions: prima vittoria del Napoli che liquida lo Sporting Lisbona 2 a 1. La Juve spreca e si fa beffare dal Villarreal al 90°: 2 a 2 - X Vai su X
Napoli-Sporting: 2-1, Hojlund è letale! Prima vittoria in Champions League - it: segui la partita con noi, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato in tempo reale. Scrive areanapoli.it
DIRETTA/ Napoli Sporting Lisbona Primavera (risultato finale 1-1): la pareggia Caucci! (1 ottobre 2025) - Analisi della diretta Napoli Sporting Lisbona, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... Segnala ilsussidiario.net