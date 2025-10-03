Sport inclusione e 200 eventi | successo del Ferrara Sport Festival inaugurato dal ministro Abodi

Oasport.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro giorni di sport, inclusione e divertimento: oltre 40 discipline, 100 società e più di 200 eventi tra piazze, parchi e impianti cittadini. È stato questo il Ferrara Sport Festival 2025, che ha trasformato la città estense in una vera e propria capitale dello sport per un intero fine settimana, coinvolgendo tutte le realtà sportive del territorio. A inaugurare l’edizione 2025 è stato il Ministro dello Sport Andrea Abodi, affiancato da protagonisti d’eccezione: la gloria locale dell’atletica Massimo Magnani e il giornalista di Mediaset Massimo Callegari, intervistati da Alice Liverani ed Enrico Spada. 🔗 Leggi su Oasport.it

sport inclusione e 200 eventi successo del ferrara sport festival inaugurato dal ministro abodi

© Oasport.it - Sport, inclusione e 200 eventi: successo del Ferrara Sport Festival, inaugurato dal ministro Abodi

In questa notizia si parla di: sport - inclusione

Dallo sport nautico all'ambiente, un accordo per promuovere un progetto d'inclusione

Al circolo Lauria moda, sport e inclusione: in passerella socie, atlete e una testimonial d’eccezione

Piediluco, la barca Adaptive: “Simbolo concreto di inclusione totale. Sport strumento di libertà, legame e fiducia”

sport inclusione 200 eventiTranincorsa 2025 a Trani: sport, inclusione e solidarietà - La Tranincorsa nasce nel 2009 sul solco del Memorial Tommaso Assi, storico evento che ha visto sfilare campioni olimpici e mondiali. Da giornaledipuglia.com

sport inclusione 200 eventiAspettando il Festival dello Sport. Oltre 200 eventi, 42 discipline: "Una grande vetrina per la città" - Tre città diverse ma legate da più componenti: essere il capoluogo della propria regione ed essere le uniche città italiane a essere state nominate "Capitale ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sport Inclusione 200 Eventi