Sport in tv venerdì 3 ottobre | torna la F1 anche tennis e calcio protagonisti

Sport in tv venerdì 3 ottobre: dagli sport motoristici con Formula 1 e MotoGP protagonisti fino al tennis ed al calcio con i primi anticipi Inizia un week end pirotecnico, con tantissimi eventi impossibili da perdere ed in grado di tenere incollati davanti alla tv milioni di italiani. Ce n’è davvero per tutti i gusti d’altronde. Si parte dal tennis e dall’ATP di Shanghai fino a concludere con il calcio: inizia, infatti, un nuovo turno di campionato con i primi anticipi in Italia ed in Europa. Dalla Serie A alla Liga spagnola fino a Premier League inglese e Bundesliga tedesca, i calciofili italiani possono davvero incollarsi davanti alla tv per una serata da trascorrere all’insegna dello sport. 🔗 Leggi su Sportface.it