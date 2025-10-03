Sporco incrostato? Con questa idropulitrice da 105?bar lo elimini come se niente fosse e la trovi in sconto
La Cecotec HydroBoost 1400 EasyGo è un’idropulitrice elettrica adatta alla pulizia di terrazze, vialetti e veicoli. È semplice da usare e fornita di accessori che ne ampliano la versatilità. Su Amazon è disponibile a 65,90€, in sconto rispetto al prezzo di listino di 84,06€. Compra adesso Una soluzione pensata per la gestione quotidiana degli spazi esterni. L’idropulitrice Cecotec HydroBoost 1400 EasyGo si caratterizza per una potenza di 1400W e una pressione massima di 105 bar, valori che permettono di affrontare anche lo sporco più ostinato su diverse superfici. Il cuore tecnologico è rappresentato dalla pompa in alluminio HardPump, una scelta costruttiva che punta a garantire durabilità e affidabilità nel tempo, aspetti particolarmente apprezzati da chi cerca un prodotto che possa essere utilizzato con regolarità senza timore di cali prestazionali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: sporco - incrostato
Potenza professionale contro ruggine e incrostazioni! Con Neox 3D Multichimica elimini facilmente: Ruggine superficiale dalle strutture metalliche Incrostazioni di calcare e macchie ferruginose Sporco ostinato su rubinetti, piani cottura, lavelli, vetro e ce Vai su Facebook
Dì addio allo sporco ostinato: l'idropulitrice Cecotec è in offerta imperdibile - Con una potenza di 2000 watt, una pressione massima di 150 bar e una portata di 450 litri all'ora, la HydroBoost 2000 si adatta perfettamente a molteplici esigenze, come la pulizia di terrazze, auto e ... Scrive quotidiano.net
L'idropulitrice compatta ad alta pressione da 1800W che elimina lo sporco ostinato oggi a soli 134,99 euro - L'idropulitrice Kärcher K 4 Classic ad alta pressione da 130 bar, compatta e da 1800W oggi è in offerta shock: portala a casa tua a soli 134,99 euro. quotidiano.net scrive