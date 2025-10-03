Spinazzola panchina Di Lorenzo? Cosa filtra sul possibile cambio a sorpresa di Conte

Spazionapoli.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo le recenti prestazioni, l’esterno ex Roma insidia il capitano azzurro: ecco l’idea del mister salentino in vista del Genoa La sconfitta di domenica sera a San Siro, contro il Milan di Massimiliano Allegri, poteva lasciare il segno in casa Napoli. Gli azzurri, però, hanno risposto prontamente sul campo, battendo per 2-1 lo Sporting Lisbona. Diversi i segnali positivi nella seconda giornata di League phase: la prima doppietta di Rasmus Hojlund con la casacca azzurra, un Kevin De Bruyne in grande spolvero con un doppio passaggio vincente alla sua maniera, e, ancora una volta un super Leonardo Spinazzola. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

spinazzola panchina di lorenzo cosa filtra sul possibile cambio a sorpresa di conte

© Spazionapoli.it - Spinazzola “panchina” Di Lorenzo? Cosa filtra sul possibile cambio a sorpresa di Conte

In questa notizia si parla di: spinazzola - panchina

spinazzola panchina lorenzo cosaCosa filtra su Spinazzola e Olivera e non solo: la probabile del Napoli contro lo Sporting - Si va verso il rientro in campo di Leonardo Spinazzola nel Napoli: il terzino dovrebbe giocare dal 1' stasera contro lo Sporting al posto dello squalificato Di Lorenzo, con Gutierrez ancora titolare a ... Come scrive msn.com

spinazzola panchina lorenzo cosaNapoli-Pisa 3-2, le pagelle: la rivincita di Lucca, Spinazzola MVP. Di Lorenzo da matita blu - Due partite fuori (una in tribuna e l'altra in panchina) non bastano a distrarlo: torna titolare. Scrive tuttomercatoweb.com

Cerca Video su questo argomento: Spinazzola Panchina Lorenzo Cosa