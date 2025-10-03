Spiaggia di vetro Claudio Castrogiovanni | Alcuni film hanno un valore artistico che si conserva nel tempo
Claudio Castrogiovanni ci ha raccontato la genesi del film di Will Geiger. Dalle difficoltà di girare un titolo autoriale a quelle di calarsi nei panni di un personaggio così complesso e rappresentativo di un bisogno universale. Appena tornato in sala. Incredibile, ma vero, nessun regista italiano ha mai girato un film (di fiction, almeno) ambientato nello stretto di Messina prima di Spiaggia di vetro dello statunitense Will Geiger. "È assurdo infatti! - ha commentato il protagonista della pellicola Claudio Castrogiovanni - "Anche Will è rimasto senza parole quando lo ha scoperto, ma devo dire che è stato sorprendente il suo amore per quel luogo, che secondo me è riuscito a raccontare con la passione di qualcuno che è sempre vissuto là. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
