Uno Spezia in crisi di risultati e piena zona retrocessione ospita il Palermo allo stadio Alberto Picco in una sfida nella quale la squadra di Inzaghi cercherà di tornare alla vittoria dopo due pareggio in campionato e la sconfitta in Coppa Italia contro l’Udinese. Le Aquile non hanno ancora vinto in stagione e non sembra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Spezia-Palermo (sabato 04 ottobre 2025 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici