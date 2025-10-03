Spettacoli e laboratori per bambini in Pomposa torna ' Burattini con cura'

Sabato 4 e domenica 5 ottobre il quartiere della Pomposa a Modena si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto per la decima edizione di “Burattini con cura – In baracca con Alex”, due giornate di spettacoli e laboratori che uniscono arte, gioco e solidarietà.L’iniziativa nasce. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

