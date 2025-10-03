Spegnimento notturno dei Postamat in undici uffici postali del Sannio

Comunicato Stampa Decisione temporanea di Poste Italiane per prevenire furti dopo i recenti episodi nei comuni interessati Poste Italiane comunica che da ieri, 2 ottobre, si è proceduto allo spegnimento notturno degli ATM Postamat di undici uffici postali nel territorio .

