Speakeasy in Italia | da Milano a Napoli i migliori bar segreti da scoprire

Fanpage.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da Milano a Napoli, dietro porte anonime e librerie che si aprono, gli speakeasy italiani raccontano un nuovo modo di bere. Atmosfere curate, cocktail d’autore e un'idea di mistero che continua ad affascinare, eredità diretta dei locali clandestini del Proibizionismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: speakeasy - italia

