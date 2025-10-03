Inclusivo e attento a tutti. C’è un’importante novità sociale nel rinnovato punto vendita di via Susini: il negozio sarà il primo esempio nell’ Empolese Valdelsa di luogo per la spesa a misura di persone con autismo, grazie alla collaborazione con Autismo Firenze e le associazioni empolesi Fiori di Vetro e Abbracciami. Un mini mercato che, grazie all’ausilio di innovazioni e semplificazioni, renderà più facile la fruizione e il momento della spesa.. Da una parte il personale formato ad hoc, dall’altra una cartellonista specifica che aiuta a muoversi e fare acquisti in autonomia. "Un’iniziativa importantissima per noi - commenta Alessandro Artini, presidente Fiori di Vetro Od —. 🔗 Leggi su Lanazione.it

"Spazi pensati per includere tutti"