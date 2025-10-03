Spazi pensati per includere tutti
Inclusivo e attento a tutti. C'è un'importante novità sociale nel rinnovato punto vendita di via Susini: il negozio sarà il primo esempio nell' Empolese Valdelsa di luogo per la spesa a misura di persone con autismo, grazie alla collaborazione con Autismo Firenze e le associazioni empolesi Fiori di Vetro e Abbracciami. Un mini mercato che, grazie all'ausilio di innovazioni e semplificazioni, renderà più facile la fruizione e il momento della spesa.. Da una parte il personale formato ad hoc, dall'altra una cartellonista specifica che aiuta a muoversi e fare acquisti in autonomia. "Un'iniziativa importantissima per noi - commenta Alessandro Artini, presidente Fiori di Vetro Od —.
Al Complesso Scolastico Gauss il benessere dei nostri ragazzi inizia… fuori dalla classe! Qui ogni studente trova un ambiente dove correre, giocare, esplorare e imparare insieme agli altri, circondato dal verde e da spazi pensati per stimolare corpo e mente.