Spaventa i passanti con una scimitarra davanti al cimitero | bloccato un giovane

Salernotoday.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tensione, questa mattina, nei pressi del cimitero di Castel San Giorgio, dove -riporta Rtalive - un ragazzo, con in mano una scimitarra, ha iniziato a minacciare i cittadini che volevano entrare all'ingresso del camposanto. L'intervento dei carabinieriAttoniti i dipendenti che, dopo essere. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

