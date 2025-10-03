Sparò agli agenti e ai carabinieri Otto anni di pena

Otto anni di carcere per tentato omicidio plurimo e armi. È la pena a cui è stato condannato Michelangelo Barbara, pluripregiudicato di 49 anni di Senago, che, lo scorso novembre, ha tentato una rapina in banca a Castione Andevenno e poi, durante la fuga a folle velocità in Statale 36, ha sparato ai carabinieri e ai poliziotti che lo inseguivano, prima di essere neutralizzato a colpi di armi da fuoco. E non è ancora finita, perché deve ancora arrivate il conto per la tentata rapina appunto. A condannarlo per ora è stato il giudice del tribunale di Lecco, al termine del rito abbreviato di cui il tentato omicida si è avvalso per ottenere uno sconto di un terzo della pena. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

