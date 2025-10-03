Sparatoria in mare aperto è strage | assalto improvviso alla barca violenza disumana

Nel buio denso e quasi palpabile di un’alba senza luna, le acque internazionali erano silenziose, rotte solo dal fruscio discreto del vento sulle vele. A bordo di un veliero, quattro uomini non erano consapevoli che le loro vite stavano per incrociarsi violentemente con la determinazione inflessibile di una potenza mondiale. Stavano trasportando un carico illecito e massiccio, una merce velenosa destinata a inondare le strade di un lontano continente. Erano convinti di essere al sicuro nella vasta anonimità dell’oceano, ma l’occhio vigile dell’intelligence aveva tracciato ogni loro mossa. All’improvviso, l’oscurità è stata lacerata dall’azione rapida e letale delle forze speciali, trasformando l’imbarcazione da tranquillo mezzo di trasporto in un teatro di scontro mortale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

