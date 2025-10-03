Sparatoria in mare aperto è strage | assalto improvviso alla barca violenza disumana
Nel buio denso e quasi palpabile di un’alba senza luna, le acque internazionali erano silenziose, rotte solo dal fruscio discreto del vento sulle vele. A bordo di un veliero, quattro uomini non erano consapevoli che le loro vite stavano per incrociarsi violentemente con la determinazione inflessibile di una potenza mondiale. Stavano trasportando un carico illecito e massiccio, una merce velenosa destinata a inondare le strade di un lontano continente. Erano convinti di essere al sicuro nella vasta anonimità dell’oceano, ma l’occhio vigile dell’intelligence aveva tracciato ogni loro mossa. All’improvviso, l’oscurità è stata lacerata dall’azione rapida e letale delle forze speciali, trasformando l’imbarcazione da tranquillo mezzo di trasporto in un teatro di scontro mortale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sparatoria - mare
Italia, sparatoria al mare: uccisi brutalmente un uomo e una donna. Poi succede di tutto
https://www.wltv.it/sferracavallo-la-festa-del-patrono-finisce-in-sparatoria-video/ - facebook.com Vai su Facebook
Sparatoria Minneapolis, sul fucile del killer la scritta "Uccidere Donald Trump" - Nell'attacco, avvenuto nella chiesa del complesso scolastico dove alunni e insegnanti erano riuniti per ... Secondo tg24.sky.it
Captain Phillips – Attacco in mare aperto, il film di Paul Greengrass – Video in anteprima - Paul Greengrass ci porta a bordo della nave porta container americana Maersk Alabama, quando nel 2009 subì il sequestro da parte di una banda di pirati somali. Lo riporta panorama.it