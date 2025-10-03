Spalletti riparte dal Qatar? Contatti e riflessioni in corso da parte dell’ex ct | ecco dove può andare ad allenare
Inter News 24 . Le ultimissime. Luciano Spalletti, dopo il suo esonero dalla Nazionale italiana nel giugno scorso, è al centro di voci di mercato che lo vedono vicino a una nuova esperienza professionale. Secondo quanto riportato da TMW, l’ Al-Sadd Sports Club, squadra di Doha (Qatar), ha presentato un’offerta convincente per l’allenatore ex Inter. Il club qatariota avrebbe proposto a Spalletti un contratto biennale con cifre difficili da rifiutare. Nonostante l’offerta allettante, l’ex allenatore della Roma e dell’ Inter starebbe ancora riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in Asia, pur non essendo pienamente convinto di questa destinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com
Sergio Conceição ha già dimenticato il Milan e riparte dall’Arabia: battuta la concorrenza di Spalletti
Luciano #Spalletti: "L'esperienza con l'Italia mi martella ancora nella testa. Accetto il dolore che ha lasciato perché non è andata come volevo, ma mi riconosco un impegno totale. Poi naturalmente si riparte anche se ora c'è la fase del dolore acuto.
Dopo l'esperienza di sei mesi al Milan, Sérgio Conceição riparte dall'Arabia Saudita.