Inter News 24 . Le ultimissime. Luciano Spalletti, dopo il suo esonero dalla Nazionale italiana nel giugno scorso, è al centro di voci di mercato che lo vedono vicino a una nuova esperienza professionale. Secondo quanto riportato da TMW, l’ Al-Sadd Sports Club, squadra di Doha (Qatar), ha presentato un’offerta convincente per l’allenatore ex Inter. Il club qatariota avrebbe proposto a Spalletti un contratto biennale con cifre difficili da rifiutare. Nonostante l’offerta allettante, l’ex allenatore della Roma e dell’ Inter starebbe ancora riflettendo sulla possibilità di trasferirsi in Asia, pur non essendo pienamente convinto di questa destinazione. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti riparte dal Qatar? Contatti e riflessioni in corso da parte dell’ex ct: ecco dove può andare ad allenare