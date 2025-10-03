Spalletti offerta dal Qatar per l’ex ct della Nazionale | qual è al momento la sua idea per il futuro Indiscrezione importante!

Spalletti è al centro di voci dal Qatar: offerta per l’ex ct della Nazionale: ecco la sua idea per il futuro al momento. Indiscrezione importante!. Una tentazione esotica, un’offerta faraonica dal Qatar. Il futuro di Luciano Spalletti potrebbe essere lontano dall’Europa. Come riportato da Tuttomercatoweb, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha ricevuto una ricca proposta dall’ Al-Sadd, club della massima serie qatariota. L’offerta dall’Al-Sadd. Sul piatto, un contratto biennale a cifre importantissime, un classico ingaggio da “sceicchi” per provare a convincere uno degli allenatori italiani più stimati e vincenti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

