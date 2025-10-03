Spalletti-Juve può saltare solo per un motivo

L’ex ct della Nazionale potrebbe presto tornare in panchina: diverse le opzioni sul tavolo Dopo l’avventura con la Nazionale che si è conclusa nel peggior modo possibile, Luciano Spalletti resta uno dei top allenatori al momento senza squadra. Niente Arabia per Spalletti, resta libero (LaPresse) – calciomercato.it Per lui si è parlato nelle ultime ore soprattutto di Arabia Saudita. Con l’esonero di Laurent Blanc, l’ Al Ittihad è a caccia di un allenatore. Il club di Gedda sta infatti sondando il mercato e tra i profili valutati, oltre all’ex ct della nazionale, ci sono il tedesco Roger Schmidt, ex Benfica e il portoghese Sergio Conceicao, che ha concluso la scorsa stagione alla guida del Milan. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

