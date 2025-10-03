Spalletti è ancora senza panchina potrebbe essere l’uomo giusto per Juve e Fiorentina
Luciano Spalletti, l’artefice del terzo scudetto del Napoli, è senza panchina da quando è stato esonerato dalla Nazionale a giugno. È strano che un allenatore tanto apprezzato e di esperienza non abbia trovato una nuova panchina e proprio per questo si è tornati a parlare di lui in questi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sarebbe diventato l’obiettivo numero uno di un top club a sorpresa: l’ Al-Ittihad, ma altre voci lo hanno accostato alla Juventus. La squadra di Tudor sta attraversando un periodo complesso e non abbia ancora trovato gli equilibri giusti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: spalletti - panchina
Da Spalletti a Thiago Motta: 5 allenatori italiani svincolati in attesa di panchina
Ribaltone dopo due giornate: Spalletti in panchina dopo la sosta Nazionali
Spalletti torna in panchina? Indiscrezione sull’ex ct della Nazionale, la possibile destinazione sarebbe alquanto singolare! Ecco tutti i dettagli
PANCHINA AL-ITTIHAD, TRA SPALLETTI E CONCEIÇAO LA SPUNTA IL PORTOGHESE: ATTESO L'ANNUNCIO - X Vai su X
Spalletti può tornare in panchina. In caso di fumata bianca può contare su un ingaggio “importante” a livello economico: https://fanpa.ge/vj7b3 - facebook.com Vai su Facebook
Spalletti in panchina, ok dopo l’esonero: battuto Conceiçao - Luciano Spalletti è pronto a tornare in pista dopo l'addio alla Nazionale: c'è stato l'esonero e ora la prima chiamata è stata per l'ex Napoli. Segnala calciotoday.it
Da Thiago Motta a Spalletti: i 5 migliori allenatori italiani senza panchina - Numerosi allenatori si ritrovano senza una panchina in questo inizio di stagione, scopri i 5 migliori italiani che abbiamo scelto ... calciomercato.it scrive