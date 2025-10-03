Spalletti è ancora senza panchina potrebbe essere l’uomo giusto per Juve e Fiorentina

Luciano Spalletti, l’artefice del terzo scudetto del Napoli, è senza panchina da quando è stato esonerato dalla Nazionale a giugno. È strano che un allenatore tanto apprezzato e di esperienza non abbia trovato una nuova panchina e proprio per questo si è tornati a parlare di lui in questi giorni. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, l’ex commissario tecnico della Nazionale italiana sarebbe diventato l’obiettivo numero uno di un top club a sorpresa: l’ Al-Ittihad, ma altre voci lo hanno accostato alla Juventus. La squadra di Tudor sta attraversando un periodo complesso e non abbia ancora trovato gli equilibri giusti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

