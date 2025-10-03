Da parte sua Vox ha criticato fortemente la proposta del governo. "Siamo contrari a qualsiasi forma di liberalizzazione indiscriminata sull'interruzione volontaria di gravidanza", hanno dichiarato alcuni esponenti del partito, comunicando che si opporranno quando si voterà la mozione Il gover. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna, proposta del governo Sanchez di inserire il diritto all'aborto in costituzione, Vox si oppone: "No a liberalizzazione indiscriminata"