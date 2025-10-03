Spagna proposta del governo Sanchez di inserire il diritto all' aborto in costituzione Vox si oppone | No a liberalizzazione indiscriminata

Ilgiornaleditalia.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da parte sua Vox ha criticato fortemente la proposta del governo. "Siamo contrari a qualsiasi forma di liberalizzazione indiscriminata sull'interruzione volontaria di gravidanza", hanno dichiarato alcuni esponenti del partito, comunicando che si opporranno quando si voterà la mozione Il gover. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

spagna proposta del governo sanchez di inserire il diritto all aborto in costituzione vox si oppone no a liberalizzazione indiscriminata

© Ilgiornaleditalia.it - Spagna, proposta del governo Sanchez di inserire il diritto all'aborto in costituzione, Vox si oppone: "No a liberalizzazione indiscriminata"

In questa notizia si parla di: spagna - proposta

Vlahovic Villarreal, dalla Spagna non hanno dubbi: il centravanti ha detto no alla proposta degli spagnoli! Il clamoroso retroscena di mercato

spagna proposta governo sanchezSpagna, Sanchez propone di inserire il diritto all'aborto in Costituzione - Questa è la nuova proposta del Premier spagnolo, presto sarà presentata al Congresso. Si legge su tg24.sky.it

spagna proposta governo sanchezSpagna: Sanchez blinda il diritto all'aborto, 'in Costituzione' - La proposta di Sanchez trova le porte aperte di Sumar, gli alleati della sinistra nella ... Secondo laregione.ch

Cerca Video su questo argomento: Spagna Proposta Governo Sanchez