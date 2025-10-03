Spagna proposta del governo Sanchez di inserire il diritto all' aborto in costituzione Vox si oppone | No a liberalizzazione indiscriminata
Da parte sua Vox ha criticato fortemente la proposta del governo. "Siamo contrari a qualsiasi forma di liberalizzazione indiscriminata sull'interruzione volontaria di gravidanza", hanno dichiarato alcuni esponenti del partito, comunicando che si opporranno quando si voterà la mozione Il gover. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Spagna, diritto all'aborto in Costituzione: Sanchez lancia la proposta. L'iniziativa dopo una mozione avanzata al Comune di Madrid da Popolari e Vox #ANSA - X Vai su X
Spagna, Sanchez propone di inserire il diritto all'aborto in Costituzione - Questa è la nuova proposta del Premier spagnolo, presto sarà presentata al Congresso. Si legge su tg24.sky.it
Spagna: Sanchez blinda il diritto all'aborto, 'in Costituzione' - La proposta di Sanchez trova le porte aperte di Sumar, gli alleati della sinistra nella ... Secondo laregione.ch