Spagna i convocati di Luis de la Fuente | Yamal presente Morata escluso Prima chiamata per Jesús Rodríguez
Il ct de la Fuente annuncia i convocati: confermato Lamine Yamal, fuori Álvaro Morata. Esordio per il giovane Jesús Rodríguez La Federazione Spagnola di Calcio ha ufficializzato la lista dei convocati del commissario tecnico Luis de la Fuente per le prossime sfide di qualificazione ai Mondiali 2026. La Roja affronterà la Georgia l’11 ottobre e . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Elimoghale torna nei convocati della #JuvePrimavera per il match di #UYCL contro il Villarreal Nessun ragazzo della NextGen scende in U20 per la trasferta in Spagna - X Vai su X
Non solo Nunziante, anche Iker Bravo è stato inserito nella lista dei 21 convocati della Spagna per il Mondiale U20 che si terrà in Cile dal 27 settembre al 19 ottobre #TuttoUdinese #Udinese #IkerBravo - facebook.com Vai su Facebook
