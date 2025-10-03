Spaccio itinerante in pieno centro 21enne arrestato dai carabinieri

Casertanews.it | 3 ott 2025

E' stato sorpreso a spacciare droga nella centralissima via Renella a Caserta. In manette un 21enne di nazionalità albanese e residente a Caivano trovato in possesso di diverse dosi di crack pronte per essere vendute. Intorno alle 15, durante un servizio di controllo del territorio, i militari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - itinerante

