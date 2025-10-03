Spaccio itinerante in pieno centro 21enne arrestato dai carabinieri

E' stato sorpreso a spacciare droga nella centralissima via Renella a Caserta. In manette un 21enne di nazionalità albanese e residente a Caivano trovato in possesso di diverse dosi di crack pronte per essere vendute. Intorno alle 15, durante un servizio di controllo del territorio, i militari. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: spaccio - itinerante

Gli agenti della squadra Mobile di Milano hanno arrestato Michele Corvino, alias Daytona KK, per spaccio Il trapper 31enne è stato trovato in possesso di quasi 6 chili di droga

Condannato per spaccio dopo un indagine della Mobile perugina, era tornato in Italia pensando di sfuggire ai controlli

