Spaccio in smart working mille euro al giorno con crack e cocaina dai domiciliari | Ci mangio e ci campo le persone

Ragionava veramente come un imprenditore, mentre recluso agli arresti domiciliari - con tanto di braccialetto elettronico - avrebbe gestito le piazze di spaccio di Bagheria, smerciando soprattutto crack e cocaina. "Ci mangio e ci campo le persone", così spiegava Emanuele Cannata, 30 anni, che non. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

