Southstainability Festival il primo evento in Puglia sulla sostenibilità e l’impatto possibile

3 ott 2025

LECCE - Raccogliere le sfide e le opportunità che la sostenibilità e l’impatto sociale presentano alle aziende, e per promuovere la collaborazione multisettoriale tra privato, pubblico e terzo settore: su queste direttrici nasce il “Southstainability Festival”, il primo evento pugliese nato per. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Lecce, il 4 ottobre il Southstainability Festival dedicato a imprese e giovani per la sostenibilità ambientale

"Southstainability Festival", primo evento su sostenibilità e impatto possibile - Si svolgerà a Lecce, presso Masseria Tagliatelle, il primo festival in Puglia, in programma il 3 e 4 ottobre prossimi.

