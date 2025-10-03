Sostegno alle fasce vulnerabili dal Comune 170mila euro per 11 progetti | quali sono

Ferraratoday.it | 3 ott 2025

Rilanciare il protagonismo della comunità ferrarese rispondendo alle fragilità del territorio emerse dalle proposte promosse dal tessuto associazionistico locale. Sono 11, per un totale di 170mila euro, le proposte finanziate dall'Assessorato alle Politiche sociosanitarie del Comune di Ferrara. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

