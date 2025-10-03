Sosta nazionali Pavlovic convocato dal CT della Serbia

Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, è stato convocato dal CT della Serbia in vista dei prossimi impegni di qualificazione ai Mondiali. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sosta nazionali pavlovic convocatoPavlovic convocato dalla Serbia per le prossime due sfide di qualificazione ai Mondiali - Il commissario tecnico della Serbia ha convocato Strahinja Pavlovic, difensore del Milan, per le prossime due sfide della nazionale balcanica valide per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Scrive milannews.it

