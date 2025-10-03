sospiro di sollievo per gondo

Sospiro di sollievo in casa granata: il problema al ginocchio accusato da Gondo nella rifinitura di lunedì non è grave. Gli esami a cui è stato sottoposto l’attaccante della Reggiana hanno infatti evidenziato una distorsione di lieve entità. Lo stop previsto è di circa 15-20 giorni e questo significa che l’ivoriano dovrà saltare certamente il derby di domani e forse anche la gara con il Bari del 18 ottobre, ma dovrebbe poi essere regolarmente in campo nella trasferta di Monza del 25 e – soprattutto – nel con il Modena, il 28. Il giocatore ha già iniziato un iter personalizzato in cui alternerà terapie, riposo e mantenimento muscolare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

