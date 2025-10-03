L'allenatore dell'Atalanta punta sul recupero di Hien e riparte da Bruges: "Si è vista la tanta voglia di fare gol, davanti abbiamo qualità". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sos Juric: "Mai avuti così tanti infortuni. Atalanta, col Como conta solo non perdere la testa"