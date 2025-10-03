Sos acqua alle Tremiti e a Serracapriola | cosa sta succedendo
A causa delle severe e avverse condizioni meteo marine non è stato possibile concludere il delicato intervento di riparazione del guasto sulla condotta sottomarina a servizio di San Nicola alle Isole Tremiti. I lavori riprenderanno il prima possibile in base all’andamento meteorologico. I tecnici. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Vieste senza acqua, Monte Sant’Angelo con pressione ridotta e Isole Tremiti a secco: "La situazione è drammatica"
Ripristinata la condotta di San Nicola, torna l'acqua alle Isole Tremiti: sollievo per residenti e turisti
Il Trekking Acquatico Marino approda alle Tremiti: studenti in acqua per scoprire il mare con lo "zaino anfibio" #video
Per vivere la Riserva Marina Isole Tremiti. Questa la traduzione del racconto in rumeno di Ioan Moldovan: "Le Isole Tremiti sono definite 'Il Paradiso Selvaggio' per la loro natura incontaminata, le acque cristalline, le grotte marine e la ricca fauna, che le rendon
Scoppia una condotta dell'acqua a Serracapriola, autobotti per i cittadini - Il problema alla condotta adduttrice dei serbatoi di Serracapriola e Chieuti si è verificato nella serata di ieri, 1 luglio. Scrive rainews.it