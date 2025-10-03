Sorrisi in tour | il 10 ottobre parte la carovana degli igienisti dentali
Il viaggio dell’educazione alla salute orale riparte il 10 ottobre: un filo ideale unisce Nord e Sud, piazze affollate e luoghi di cura, per ricordarci che ogni sorriso è un tassello essenziale del benessere globale. Una celebrazione che viaggia lungo l’Italia La Giornata nazionale dell’Igienista dentale, fissata il 10 ottobre, si trasforma anche nel 2025 . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: sorrisi - tour
Siamo giunti agli ultimi battiti del nostro tour estivo. È stato un viaggio intenso, carico di emozioni, sorrisi, incontri e magia. Come tutte le cose belle, anche questa stagione ha il suo tempo per rallentare… ma non per fermarsi davvero. Portiamo con noi ricord - facebook.com Vai su Facebook