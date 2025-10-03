Sorpresa! Le barche della Global Sumud Flotilla verso Gaza erano vuote | nemmeno una scatoletta di tonno a bordo!
Promettevano 500 tonnellate di aiuti per Gaza, ma gli israeliani hanno trovato solo vento e un paio di slogan stantii E mo’? Chi glielo dice ai paladini dell’umanitarismo da salotto che la “nave dei sogni” era, in realtà, la nave dei panini immaginari? Israele, tra un razzo e una conferenza O. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: sorpresa - barche
SALONE65 LE BARCHE: STEM 50 - Novità ricca di idee. Uno scafo di alluminio con trovate da grande navigatrice. Piano velico frazionato e manovre facilitate per equipaggio ridotto, tuga "verandata" e richiudibile, interni ricchi con la sorpresa di una consolle Vai su Facebook
L’abbordaggio israeliano della Global Sumud Flotilla, con le foto e i video - Poco prima che la connessione saltasse, l’arrivo della Marina militare israeliana era visibile anche dal video dell’Alma, la barca dove c’era Thiago Avila, uno dei membri del comitato direttivo della ... Da ilpost.it
Mario Sechi sulla Global Sumud Flotilla: “Spero che le barche vengano affondate” - Il direttore di Libero commenta a RealPolitik di Tommaso Labate il caso Flotilla: "Spero che le barche vengano affondate, così la prossima missione ... Segnala fanpage.it