Sora 2 di OpenAI è da poco disponibile, e consente di creare con l'Intelligenza Artificiale video completi di audio sincronizzato. Non si pone limiti nell'uso di personaggi protetti da copyright. e ostacolare la cosa per le aziende diventa lungo e complicato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

© Comingsoon.it - Sora, i video generati con l'IA e il copyright: la strategia di OpenAI crea polemiche

