Sora i video generati con l' IA e il copyright | la strategia di OpenAI crea polemiche
Sora 2 di OpenAI è da poco disponibile, e consente di creare con l'Intelligenza Artificiale video completi di audio sincronizzato. Non si pone limiti nell'uso di personaggi protetti da copyright. e ostacolare la cosa per le aziende diventa lungo e complicato. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
OpenAI ha appena alzato l'asticella dell'intelligenza artificiale generativa. Si chiama Sora 2 ed è la nuova app iOS con cui è possibile creare video completi – audio, immagini e perfino cameo personalizzati – generati interamente dall'AI.
OpenAI accelera sulla frontiera dell'intelligenza artificiale generativa e presenta Sora 2, il nuovo modello per la creazione di video realistici.
Sora 2: La Rivoluzione Video di OpenAI - Scopri tutto su Sora 2, il nuovo motore di creazione video di OpenAI, e sulla sua app per iPhone.
Il social di OpenAI che emula TikTok ma con deepfake: Sora, dove i video sono irreali - Sora, l'app innovativa di OpenAI, ti permette di creare video realistici con un semplice prompt.