Saluto un’amica e un amico cui è successa la cosa più dolorosa: perdere una figlia. Nel punto in cui ci si sente sopravvissuti, e ci si tormenta sul mondo che si lascia a figli e nipoti, e di colpo ci si trova lasciati in quel mondo. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Sopravvivere alla cosa più dolorosa