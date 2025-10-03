Sopravvivere alla cosa più dolorosa

Saluto un’amica e un amico cui è successa la cosa più dolorosa: perdere una figlia. Nel punto in cui ci si sente sopravvissuti, e ci si tormenta sul mondo che si lascia a figli e nipoti, e di colpo ci si trova lasciati in quel mondo. . 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

