sophie di edimburgo e le treccine afro a 60 anni

Il tour di Sophie di Edimburgo nella Repubblica del Congo prosegue con molti appuntamenti importanti e istituzionali e occasioni piacevoli di grande partecipazione. La duchessa, cognata di Re Carlo III, si mostra sempre impeccabile e sorridente. Modi e immagini evocano la grazia di Lady Diana, quando andava in visita alle popolazioni lontane e in difficoltà. E in tanta grazia ed eleganza, il momento preferito di Sophie è stato un momento beauty: insieme ad altre donne di ogni età, ha partecipato a una lezione di applicazione di extension e treccine afro. Sophie di Edimbrugo in Congo: tornerà con una treccina afro?. 🔗 Leggi su Amica.it

