Sony dice addio alla PS4? Dal 2026 stop ad alcuni servizi per i nuovi giochi

La PlayStation 4, lanciata ormai 12 anni fa, rimane una console incredibilmente popolare, con titoli come Call of Duty che continuano a essere giocati da una vasta comunità. Tuttavia, ogni era deve prima o poi volgere al termine. Secondo una recente reportistica, PlayStation avrebbe infatti iniziato il processo per un phasing out graduale del supporto alla console, con l’addio ad alcuni servizi di rete legati ai nuovi titoli a partire dalla Primavera del 2026. La notizia, riportata in esclusiva da Insider Gaming, si basa su documenti interni che rivelano come Sony intendesse “spegnere” alcune funzionalità legacy del PSN per PlayStation 4 a partire da quella data, specificamente per le submission di nuovi giochi. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net © Gamesandconsoles.net - Sony dice addio alla PS4? Dal 2026 stop ad alcuni servizi per i nuovi giochi

