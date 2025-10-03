Sono possibili programmazioni diverse per disciplina? Cosa prevede il PEI Pillole di Question Time

Orizzontescuola.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel question time del 30 settembre su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite il professor Vincenzo Gallo, è stato affrontato un tema operativo rilevante per i consigli di classe nella redazione del PEI. Un focus particolare è stato posto sulla possibilità di applicare progettazioni didattiche differenti per le singole discipline. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sono - possibili

Calciomercato Inter, non solo in difesa! A lavoro anche per un trequartista. Ecco quali sono i possibili scenari

Dazi Usa, dopo la lettera di Trump l’Europa valuta contromisure: quali sono le decisioni possibili

Oltre 18mila lavoratori Carrefour col fiato sospeso: quali sono i possibili acquirenti

sono possibili programmazioni diverseMediaset stravolge la programmazione di ottobre: tante le soprese in arrivo - Mediaset stravolge la programmazione di Ottobre: in arrivo tante sorprese, cambi di orari e novità. Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Sono Possibili Programmazioni Diverse