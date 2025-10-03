Sono le Ong e i volontari a fare la differenza nelle emergenze come nella quotidianità

di Flavia Belladonna – Redazione ASviS, presieduta da Enrico Giovannini, registrato sul sito ASviS il 11 settembre 2025 Il volontariato nazionale e internazionale, l’umanità, la solidarietà e il coraggio sono indispensabili per affrontare sfide e crisi globali e locali. La rete della società civile trasforma questi valori in azione concrete, non sempre condivise dalla politica e dall’opinione pubblica. “ Soltanto da uno stretto rapporto tra istituzioni e società civile, reciprocamente rispettoso, è possibile realizzare mete di progresso “. Con queste parole è intervenuto il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, al Forum Ambrosetti di Cernobbio. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

