Sono incinta L’annuncio del volto di Canale 5 | gioia incontenibile
Una notizia che profuma di felicità arriva dal mondo dei volti televisivi legati ai reality. Il volto di Canale 5, conosciuta dal grande pubblico per aver partecipato a Temptation Island, ha annunciato di essere in dolce attesa. L’ex concorrente del programma di Maria De Filippi aspetta un figlio dal compagno, con cui vive una relazione dal 2020. L’annuncio è arrivato attraverso i social, dove la coppia ha scelto di condividere con i fan la gioia di questo nuovo capitolo della loro vita. “Era nato tutto con un semplice brindisi”, hanno raccontato, svelando come una serata spensierata si sia trasformata nell’inizio di un futuro che oggi profuma di famiglia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - incinta
“Pronti…? Sono di nuovo incinta”. Un anno dopo riecco spuntare il pancione: la famosa attrice lo annuncia così
“Da quando sono incinta non riesco più a mangiare la carne: assumo abbastanza proteine?”
“Da quando sono incinta non riesco più a mangiare la carne: assumo abbastanza proteine?”
Concita Perna, di Lioni, incinta al nono mese, è morta durante il taglio cesareo a cui era stata sottoposta d'urgenza. I medici sono comunque riusciti a far nascere il piccolo che portava in grembo ma per la mamma non c'è stato nulla da fare. I familiari della don Vai su Facebook
“Se mi mancherà la pancia? Quando non ero incinta dicevo anch’io voglio essere incinta e vedevo tutte incinta. Adesso che sono incinta vedo tutte magre” #CeciliaRodriguez #gravidanza - X Vai su X