Sono 16 i bambini ammessi all' Asilo Nido

L'amministratore comunale di San Tammaro informa che sono state approvate le graduatorie provvisorie relative alle domande di iscrizione ai Nidi d’Infanzia per l’anno educativo 2025-2026. In totale sono 16 le domande ammesse: 5 posti assegnati alla sezione lattanti, 11 posti assegnati tra le. 🔗 Leggi su Casertanews.it

