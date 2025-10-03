Sondaggio supermedia FdI in orbita e altra legnata alla sinistra | le cifre

Il centrodestra continua nella sua cavalcata. Forte della vittoria nelle Marche, anche nelle ultime rilevazioni la coalizione dei moderati gode di buona salute. E a testimoniarlo è anche la Supemedia di oggi. Come sottolinea l'istituto "naturalmente e' ancora presto per osservare un ipotetico 'effetto Marche' sui sondaggi, svolti in gran parte prima del voto amministrativo, ma i numeri mostrano comunque una lieve tendenza favorevole al centrodestra (48,5%), mentre tra le forze di opposizione flettono in modo particolare Avs e Azione (con un -0,4% per entrambe). Peraltro, un ipotetico 'campo largo', comprendente anche Italia Viva, raggiungerebbe il 45,8%, a meno di 3 punti dal centrodestra". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

