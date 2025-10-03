Sondaggio supermedia FdI in orbita e altra legnata alla sinistra | le cifre
Il centrodestra continua nella sua cavalcata. Forte della vittoria nelle Marche, anche nelle ultime rilevazioni la coalizione dei moderati gode di buona salute. E a testimoniarlo è anche la Supemedia di oggi. Come sottolinea l'istituto "naturalmente e' ancora presto per osservare un ipotetico 'effetto Marche' sui sondaggi, svolti in gran parte prima del voto amministrativo, ma i numeri mostrano comunque una lieve tendenza favorevole al centrodestra (48,5%), mentre tra le forze di opposizione flettono in modo particolare Avs e Azione (con un -0,4% per entrambe). Peraltro, un ipotetico 'campo largo', comprendente anche Italia Viva, raggiungerebbe il 45,8%, a meno di 3 punti dal centrodestra". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: sondaggio - supermedia
A tre anni di distanza i sondaggi, oltre agli ottimi riscontri alle elezioni europee e regionali, confermano che il consenso di Fratelli d’Italia rimane ampio e solido. Oggi, Supermedia AGI/Youtrend certifica che in questi anni abbiamo guadagnato ben 4 punti perc Vai su Facebook
Scusa, una curiosità... se tutti i sondaggi usciti in settimana, quanto meno quelli pubblicati di cui io sono a conoscenza, cioè swg, winpoll, noto, danno la Lega al 9% o sopra con un distacco ormai sensibile su FI... per quale motivo in una "supermedia" dovrebb - X Vai su X
Sondaggio TgLa7: FdI, Pd e M5s in crescita; Forza Italia e Lega stabili - Nuova fotografia degli orientamenti di voto presentata da Enrico Mentana al TgLa7. Da la7.it
Sondaggi politici 2025, la media 3 anni dopo le Elezioni/ Boom Meloni al 30%: M5s ko, Schlein meglio di Letta - Sondaggi politici a 3 anni dalle Elezioni Politiche: la Supermedia YouTrend con la crescita di Meloni, FI e AVS. Segnala ilsussidiario.net